Кроссовер Geely Galaxy EX5 стал обладателем престижной платиновой награды MUSE Design 2024 года

Стилистическая концепция компании Geely уже во второй раз отмечается высшей наградой — в марте текущего года обладателем платины стал впечатляющий электрический бизнес-седан Geely Galaxy E8.

Премия MUSE Design Award была учреждена в 2015 году Международной наградной ассоциацией (IAA). Она направлена на поощрение инноваций в области дизайна и помощь в развитии творческого потенциала. Ведущее направление 2024 года — «Формирование наследия». Это означает, что в первую очередь отмечаются те участники, которые уделяют пристальное внимание использованию культурного наследия, а вместе с тем предлагают дизайнерские решения, способные оказать значительное эстетическое влияние в долгосрочной перспективе.

Вице-президент и руководитель департамента дизайна Geely Auto Group г-н Чэнь Чжэн пояснил: «Суть инноваций кроется в наследии». Geely Galaxy EX5 успешно воплощает данную философию, объединяя китайскую культуру с инновационными технологиями компании. Фирменная эстетика Geely идеально вписывается в заявленный формат MUSE Design Award.

Дизайн нового электрического кроссовера Geely Galaxy EX5 был навеян традиционной китайской культурой с опорой на универсальные принципы привлекательности. Отвечая эстетическим предпочтениям людей со всего мира, стилистика модели выходит за рамки культурных границ, привлекая к себе внимание различных аудиторий. Кроссовер дебютировал на выставке Automechanika Frankfurt EVA 2024, которая в этом году проходит с 10 по 14 сентября.