Кристиан Хорнер ожидает улучшения результатов от Серхио Переса.

В последнем этапе гонок в Сингапуре Серхио Перес вновь оказался за пределами финала квалификации, а в гонке смог финишировать лишь на десятом месте. Глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер выразил своё недовольство результатами пилота из Мексики.

«В гонке Серхио долго не мог обогнать Нико Хюлкенберга, находясь за ним тридцать кругов. У Переса был удачный старт, однако он показал худший результат в квалификации и столкнулся с проблемами при обгоне из-за нехватки мощности на выходе из третьего поворота и на прямой участке», - пояснил Хорнер.

«Для нашей команды важно, чтобы оба гонщика работали на пределе возможностей. Серхио продемонстрировал себя достойно на трассе в Баку, но в Сингапуре у него была сложная гонка. Когда гонщики McLaren поднимаются на подиум, нам нужно, чтобы наши пилоты добивались максимальных результатов. Соперники набрали много очков, и это имеет значение», - подчеркнул Хорнер.

«Мы должны быть уверены, что в следующих гонках Серхио будет бороться за максимально высокие позиции», - заключил глава команды Red Bull Racing.