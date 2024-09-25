Главная Новости Red Bull Racing Кристиан Хорнер ожидает улучшения результатов от Серхио Переса.
Новости

Кристиан Хорнер ожидает улучшения результатов от Серхио Переса.

В последнем этапе гонок в Сингапуре Серхио Перес вновь оказался за пределами финала квалификации, а в гонке смог финишировать лишь на десятом месте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.09.2024, 11:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В последнем этапе гонок в Сингапуре Серхио Перес вновь оказался за пределами финала квалификации, а в гонке смог финишировать лишь на десятом месте. Глава команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер выразил своё недовольство результатами пилота из Мексики.

«В гонке Серхио долго не мог обогнать Нико Хюлкенберга, находясь за ним тридцать кругов. У Переса был удачный старт, однако он показал худший результат в квалификации и столкнулся с проблемами при обгоне из-за нехватки мощности на выходе из третьего поворота и на прямой участке», - пояснил Хорнер.

«Для нашей команды важно, чтобы оба гонщика работали на пределе возможностей. Серхио продемонстрировал себя достойно на трассе в Баку, но в Сингапуре у него была сложная гонка. Когда гонщики McLaren поднимаются на подиум, нам нужно, чтобы наши пилоты добивались максимальных результатов. Соперники набрали много очков, и это имеет значение», - подчеркнул Хорнер.

«Мы должны быть уверены, что в следующих гонках Серхио будет бороться за максимально высокие позиции», - заключил глава команды Red Bull Racing.

Источник

Red Bull Racing (252)Кристиан Хорнер (52)Серхио Перес (96)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация