Необходимо пересмотреть правила, - считает Кристиан Хорнер

Стюарды Гран При Саудовской Аравии наложили штраф на Макса Ферстаппена на пять секунд за покидание пределов трассы в ходе борьбы с Оскаром Пиастри. Гонщик из команды Red Bull Racing отказался комментировать это решение, в то время как руководитель команды, Кристиан Хорнер, назвал штраф слишком строгим и призвал к пересмотру правил.

«Я считаю, что штраф слишком суров, – заявил Кристиан Хорнер по окончании гонки. – Мы не просили Макса уступить позицию, так как считаем, что он не совершил ничего неправильного. На повторе видно, что на апексе поворота Макс был явно впереди. Правила борьбы в подобных ситуациях уже обсуждались, и это решение является чрезмерно строгим».

«Если бы Макс уступил место, то он мог оказаться в «грязном» воздухе, что могло бы открыть возможность для Джорджа Расселла угрожать его позиции. Поэтому, на мой взгляд, лучшим вариантом было оставаться впереди и продолжать наступление».

Фото: F1news.ru

«Взгляните сюда [Хорнер принёс на встречу с прессой распечатку с кадром из трансляции, сделанным с машины Макса]. Я не могу понять, как стюарды пришли к таким выводам. Макс не мог исчезнуть в воздухе. Вероятно, правила требуют пересмотра».

«Мне не ясно, что произошло с правилом, позволяющим гонщикам бороться на первом круге. По-видимому, это правило было просто отменено».