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Производитель обуви: «При создании новых моделей мы иногда спешили»

Руководитель команды Aston Martin F1, Майк Крак, высказал свою оценку текущей ситуации и наметил амбициозные цели на будущий сезон. Он подчеркнул, что несмотря на недавние сложности, команда сохраняет оптимизм и стремится к улучшению результатов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.11.2024, 23:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Aston Martin F1, Майк Крак, высказал свою оценку текущей ситуации и наметил амбициозные цели на будущий сезон.

Он подчеркнул, что несмотря на недавние сложности, команда сохраняет оптимизм и стремится к улучшению результатов. Крак отметил, что ключевым моментом является правильное направление в модернизации машины.

Работа ведется в аэродинамической трубе над AMR25 с хорошими темпами, специалисты команды, такие как Энди Кауэл, Эдриан Ньюи и Энрико Кардиле, вносят значительный вклад в развитие.

Майк Крак также отметил, что инфраструктура команды постоянно совершенствуется, что благоприятно сказывается на подготовке к будущим сезонам.

Кроме того, руководитель команды подчеркнул важность качества перед количеством в процессе модернизации болида.

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо, Крак выразил признательность гонщикам за их профессионализм и сплоченность в непростых условиях.

Руководитель команды подчеркнул, что гонщики сталкиваются с непростыми вызовами, их усилия заслуживают признания, даже если результаты на трассе не всегда соответствуют ожиданиям.

Майк Крак подчеркнул, что команде предстоит серьезная работа над выявлением и устранением проблем, с которыми столкнулись гонщики на последних этапах сезона.

Основной целью на оставшиеся гонки сезона для команды Aston Martin является удержание 5-го места в Кубке конструкторов и накопление опыта для будущих соревнований.

Майк Крак отметил, что ключевой задачей на следующий сезон является улучшение результатов и эффективное использование знаний, полученных в текущем сезоне.

Руководитель команды подчеркнул важность создания быстрой и надежной машины к следующему сезону, чтобы улучшить позиции команды в соревнованиях и выйти в топ-5 лучших коллективов Формулы 1.

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