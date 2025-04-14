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«Копейке» – 55 лет: основные факты о юбилее легендарной песни

55-летие сборки ВАЗ-2101: история, факты, влияние на культуру и спорт. LADA и «Жигули» — легенда автомобильной промышленности. Откройте для себя самые интересные факты о первом автомобиле «АвтоВАЗа».
РедакцияР
Редакция
14.04.2025, 15:23·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

Совсем скоро наступит праздничная дата - 55 лет первому автомобилю ВАЗ-2101. В 1970 году 19 апреля стартовало производство этой легендарной модели, положив начало маркам "Жигули" и LADA. Этот период оказал значительное влияние на автомобильную промышленность, культуру и спорт. В честь этого события в «АвтоВАЗе» поделились самыми интересными фактами о первоначальном автомобиле.

  1. Первый ВАЗ-2101 был самым массовым автомобилем LADA, производился в период с 1970 по 1988 год. За 18 лет было выпущено более 4,8 миллионов всех модификаций этой первой "классики" (включая 2 702 903 ВАЗ-2101 и 2 143 997 ВАЗ-21011). Общее число автомобилей на классической платформе на заводе превысило 16 миллионов.

  2. Пробная сборка первых ВАЗ-2101 началась ночью с 18 на 19 апреля, и 19 апреля 1970 года официально признан Днем первого автомобиля. Еще одним значимым событием для "АвтоВАЗа" стало День рождения предприятия, отмечаемый 20 июля 1966 года. В этот день было принято решение о строительстве завода в Тольятти для выпуска 600 тысяч легковых автомобилей ежегодно.

  3. Первую партию "Жигулей" собирали ко дню, который стал праздником для всей страны – 22 апреля 1970 года, в честь столетия В. И. Ленина.

  4. Во время пробной сборки 19 апреля с конвейера сошло 6 автомобилей в цветах синего и красного, символизирующих флаг РСФСР.

  5. Массовое производство "Жигулей" было налажено быстро. Уже в 1970 году в смену выпускалось по 70 машин. За год было собрано 23 115 авто. В 1973 году был выпущен миллионный автомобиль – ВАЗ-2103. Первый миллион окупил инвестиции государства в "АвтоВАЗ".

  6. Прототип "Жигулей" базировался на Fiat-124, однако был значительно переделан. Внесено более 800 конструктивных изменений, сделав машину более комфортабельной, динамичной и безопасной.

  7. Огромное влияние ВАЗ-2101 оказало на развитие отечественной промышленности, культуры и спорта. С самого начала жизни "копейки" было решено активно продвигать ее в области спорта, что пришлось окупить международными победами и призами.

  8. В 2000 году журнал "За рулем" назвал ВАЗ-2101 "Российским автомобилем XX века" по итогам опроса более 80 тысяч читателей. Это подтверждает особое место этой модели в истории автомобилестроения.

Неудивительно, что "Жигули" до сих пор остаются популярными среди автолюбителей и являются не только коллекционными экземплярами, но и редкими находками. Завод презентует "особенную" модель LADA Iskra к юбилею ВАЗ-2101 в качестве экспоната музея.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Lada (581)Автоваз (275)

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