Палау и McLaren урегулировали конфликт, достигнув мирного соглашения

В затянувшемся конфликте между испанским гонщиком Алексом Палоу, командой McLaren и Chip Ganassi Racing, который тянулся почти два года, наконец поставлен символичный финал – стороны официально объявили о достижении мирного соглашения.

Противостояние началось летом 2022 года. Тогда Палоу, принимавший участие в IndyCar, сообщил о решении перейти из Chip Ganassi Racing в стан McLaren. Однако действующий контракт препятствовал немедленному переходу, поэтому стороны согласовали перенос трансфера на 2024 год. Впоследствии, спустя год, гонщик изменил мнение, предпочтя остаться в Ganassi, из-за чего спор перешёл в судебную плоскость.

В январе 2024 года Высокий суд Лондона пришёл к выводу, что Палоу нарушил положения контракта с McLaren. Суд обязал испанца выплатить команде более 12 миллионов фунтов стерлингов за упущенную выгоду, а с учетом юридических расходов общая сумма к компенсации превысила 20 миллионов фунтов. Тем не менее, Chip Ganassi Racing выразила готовность покрыть эти издержки для своего гонщика.

Сегодня стороны обнародовали совместное заявление, знаменующее завершение спора. В обращении Алекс Палоу принес извинения в адрес McLaren и её руководителя Зака Брауна.

Действующий чемпион IndyCar особо отметил, что в McLaren всегда четко выполняли свои обязательства, не вводили его в заблуждение, а вся ситуация сложилась под влиянием различных сторонних лиц. Пилот отметил, что руководству команд пришлось принять непростые решения из-за возникших обстоятельств.

Алекс Палоу заявил: «McLaren и Зак поддерживали меня во многом, они выполнили все свои обязательства, сделали даже больше, чем требовалось, и реализовали всё, что было прописано в контрактах.

Меня никогда не вводили в заблуждение в McLaren, и я с большим уважением отношусь к этой команде».

Отношения между двумя командами также демонстрируют заметное улучшение. Напряжённые заявления уступили место сдержанным и дипломатичным формулировкам. В Ganassi выразили благодарность Заку Брауну за конструктивный подход к разрешению ситуации, в то время как руководитель McLaren не скрывал удовлетворения по поводу успешного завершения дела.

В то же время Chip Ganassi Racing не преминула напомнить гонщику о значимости правильного окружения, подчеркнув: «Надеемся, что Алекс усвоил, насколько важно иметь рядом правильных людей. Теперь они у него есть, чтобы события 2023 года больше никогда не повторились».