Спрос на электромобили упал, сообщила компания Panasonic

Компания Panasonic пересматривает свои амбициозные планы и возможно перераспределит часть ресурсов, изначально предназначенных для Северной Америки, на внутренний японский рынок. Отказавшись от цели увеличить производительность в 4 раза и выручку в 3 раза к 2030 году, представители компании утверждают, что основной акцент остается на достижении данных показателей, но с безусловным изменением временных рамок.

Решение пересмотреть курс производителя аккумуляторов для электромобилей объявлено вслед за признанием опрометчивости идеи увеличения производственных мощностей в короткие сроки. Почти год назад японская компания обозначила свои планы увеличить глобальные объемы производства и закупок с 50 ГВтч до 200 ГВтч к концу финансового 2030 года.

Поставляя аккумуляторы для ряда автопроизводителей, включая Tesla и Lucid, Panasonic сообщила о замедлении амбициозных планов наращивания производства. Несмотря на то, что целевая мощность в 200 ГВтч будет достигнута, дата этого события перенесена на неопределенный срок, а также пересмотрена цель утроить выручку за указанный период.

Изменение планов было вызвано падением спроса на электромобили в Северной Америке. Несмотря на увеличение числа электромобилей на дорогах страны, рост начал снижаться в связи с проблемой ограниченности зарядной инфраструктуры и высокими затратами на автомобили, что смущает потенциальных покупателей.

Недавно стало известно о сотрудничестве Panasonic и Lucid, где аккумуляторы будут поставляться с нового завода Panasonic в Канзасе, США, для использования в производстве электромобилей компании Lucid, сообщает издание. Ранее мы рассказывали о планах Lucid использовать аккумуляторы Panasonic, и последние официальные источники подтвердили заключение соглашения между компаниями.