Lancia возвращается в ралли после долгого перерыва

Итальянский автопроизводитель Lancia, известный своей историей в раллийных соревнованиях, возвращается на трассу. Сегодня начинается прием заказов на новый гоночный автомобиль Rally 4 HF, разработанный совместно с легендой автоспорта Мики Биасионом. Новинка оснащена ДВС и электрическим двигателем, а также будет доступна к продаже уже в следующем году.

Новинка от Lancia, Ypsilon Rally 4 HF, представляет собой специальную версию малолитражного автомобиля, выполненную в ретро-стиле. За внешний вид автомобиля отвечала команда специалистов, включая Мики Биасиона, чьи заслуги в раллийном спорте известны многим. Стоимость новинки составит €74 500 ($80 600).

Фото: Carsweek.ru

Несмотря на цену, автомобиль Rally 4 HF не представляет из себя верхний сегмент рынка. Он ориентирован на начинающих гонщиков и любителей автоспорта, а не на профессиональных пилотов. Однако качество и технические характеристики новинки на высоте.

По словам экспертов, модель Rally 4 HF была разработана на основе современных платформ, использованных в Peugeot 208 и Opel, что гарантирует отличную управляемость и динамику. Автомобиль оснащен 1,2-литровым турбодвигателем, развивающим 209 лошадиных сил (212 л. с.).

Фото: Carsweek.ru

Возвращение Lancia в мир раллийного спорта обещает быть зрелищным. Спустя долгие годы паузы бренд вновь готов завоевывать сердца поклонников гоночных соревнований своими новыми моделями. В скором времени также появится электрический хэтчбек Ypsilon HF, который, безусловно, привлечет внимание ценителей качественных автомобилей.

Интересно, стоит отметить, что тесты гончего Lancia Delta Integrale на трассе Нюрбургринг вызвали немалый интерес у публики и автолюбителей. Старая, но надежная модель продолжает демонстрировать свои возможности, подтверждая свое место среди легенд раллийного мира.