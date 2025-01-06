Главная Новости Компания Kaiyi начала отзыв автомобилей массово в России.
Новости

Компания Kaiyi начала отзыв автомобилей массово в России.

Kaiyi начнет отзывную кампанию на 19 752 автомобиля в России из-за отсутствия блока для экстренных оповещений. Владельцам необходимо обратиться в сервисный центр. Новинки от Kaiyi ожидаются в России в 2025 году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.01.2025, 12:43·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Китайский производитель автомобилей Kaiyi, который недавно начал свою деятельность на российском рынке, объявил о запуске отзывной кампании по своим автомобилям. Общее количество затронутых машин составит 19 752 единицы. Из этой суммы наибольшее количество, а именно 13 548 штук, приходится на модель E5. Еще 4 799 автомобилей будут отозваны из-за дефектов модели X3, а 1 405 единиц – модели Kaiyi X7.

Все эти автомобили были проданы в России в период с 2023 по 2024 год.

Причина отзыва автомобилей заключается в отсутствии блока, необходимого для управления системой вызова экстренных служб. Компания представительства бренда Kaiyi в России берет на себя все расходы, связанные с приобретением и установкой этого блока.

Владельцы машин получат уведомления о необходимости посетить специализированный сервисный центр для проведения соответствующих работ.

Фото: Carsweek.ru

Ранее компания Kaiyi представила информацию о грядущих новинках, которые появятся на российском рынке в 2025 году.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация