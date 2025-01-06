Компания Kaiyi начала отзыв автомобилей массово в России.

Китайский производитель автомобилей Kaiyi, который недавно начал свою деятельность на российском рынке, объявил о запуске отзывной кампании по своим автомобилям. Общее количество затронутых машин составит 19 752 единицы. Из этой суммы наибольшее количество, а именно 13 548 штук, приходится на модель E5. Еще 4 799 автомобилей будут отозваны из-за дефектов модели X3, а 1 405 единиц – модели Kaiyi X7.

Все эти автомобили были проданы в России в период с 2023 по 2024 год.

Причина отзыва автомобилей заключается в отсутствии блока, необходимого для управления системой вызова экстренных служб. Компания представительства бренда Kaiyi в России берет на себя все расходы, связанные с приобретением и установкой этого блока.

Владельцы машин получат уведомления о необходимости посетить специализированный сервисный центр для проведения соответствующих работ.

Фото: Carsweek.ru

Ранее компания Kaiyi представила информацию о грядущих новинках, которые появятся на российском рынке в 2025 году.