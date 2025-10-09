Hongmeng Zhixing бьёт рекорды по предзаказам благодаря презентации новых электромобилей

Совместная инициатива Huawei и ряда китайских автопроизводителей, марка Hongmeng Zhixing, продолжает активно наращивать темпы развития на рынке электромобилей. По официальным данным, опубликованным компанией, за первую неделю октября было получено свыше 41 300 предварительных заказов на новые электрокары. Среднесуточный показатель бронирований составил более 5 900 автомобилей.

В сентябре текущего года Hongmeng Zhixing осуществила поставку 52 916 новых машин, а общий объем реализованных автомобилей всех актуальных моделей бренда превысил отметку в 950 тысяч единиц. Только за прошлый месяц китайские покупатели оформили 110 тысяч бронирований электромобилей, что стало новым рекордом, сообщает информационный портал Autohome.cn.

Сентябрь ознаменовался для компании презентацией нового кроссовера Wenjie M7. Новинка доступна на внутреннем рынке Китая в 12 различных комплектациях, стоимость которых варьируется от 279 800 до 379 800 юаней (в пересчёте по текущему курсу — это 3,18-4,31 миллиона рублей). Дизайн автомобиля был обновлён в соответствии с современными трендами семейного стиля, а топовые версии получили интеллектуальную систему помощи водителю HUAWEI ADS 4.

Кроссовер Wenjie M7 представлен как в полностью электрическом исполнении, так и с гибридной силовой установкой, при этом гибрид отличается увеличенным запасом хода. В зависимости от выбранной модификации автомобиль комплектуется одним или двумя электромоторами. Вариант с двумя электродвигателями оснащён полным приводом и выдаёт суммарную мощность в 387 кВт. Без подзарядки электрокар способен преодолеть расстояние в 660 или 710 километров. Гибридная версия дополнительно оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем внутреннего сгорания, а максимальная мощность силовой установки достигает 392 кВт.



Фото: Carsweek.ru

В том же месяце в Китае стартовали продажи нового кроссовера Shangjie H5. Модель представлена в шести вариантах исполнения — доступны как чисто электрические, так и гибридные версии. Бренд Shangjie, созданный альянсом Huawei и SAIC, позиционируется как наиболее доступная линейка среди всех совместных проектов с участием Huawei.

Габаритные размеры среднеразмерного кроссовера составляют: длина — 4780 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1664 мм, при колесной базе 2840 мм.



Фото: Carsweek.ru

Кроме того, стало известно, что производитель может в ближайшее время завершить выпуск кроссовера BYD Song PLUS.

Фото: Autohome.cn