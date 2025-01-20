Компания Geely представила первую систему «Полноценный искусственный интеллект для «умных» транспортных средств нового поколения»

Эта комплексная система, в основе которой лежит операционная система (ОС) с интегрированным ИИ, предназначена для частных и корпоративных пользователей и представляет собой интеллектуальную экосистему, которая охватывает воздушную, пространственную и наземную сферы. Geely стремится внедрить собственную технологию «автономного интеллекта», целью которой является создание универсальной мобильной среды.

За короткий срок искусственный интеллект в автомобильной индустрии проделал путь от простого электронного ассистента до практически полностью автономного управления. «Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств» от Geely уже сейчас интегрирован в цикл разработки новых продуктов. Фирменная модульная архитектура GEA (Geely Electric Architecture), которая используется при создании электромобилей, обновлена до третьего поколения (GEEA 3.0) и использует более производительные чипы и новую операционную систему. Высокий уровень экспертизы и богатый опыт делают компанию Geely одним из лидеров по внедрению интеллектуальных технологий в автомобильную индустрию.

Задача компании Geely также заключалась в том, чтобы вместе с «Полноценным ИИ для интеллектуальных транспортных средств» представить такую технологию автономного вождения, которая сможет постоянно развиваться и совершенствоваться. Данная система включает в себя множество компонентов: масштабную голосовую модель, цифровую платформу c интегрированным ИИ, интеллектуальный кокпит и интеллектуальные технологии управления автомобилем. Уже в ближайшее время эти инновационные разработки найдут свое воплощение в новых моделях бренда.

Ключевая особенность новой системы заключается не только в способности быстро адаптироваться и подстраиваться под конкретные условия, но и в обеспечении безопасности системы и защиты данных каждого пользователя. Актуальность данного вопроса подчеркивается тем, что система позволяет взаимодействовать с автомобилями, смартфонами, различными цифровыми устройствами и даже с жилыми помещениями, в которых используются технологии «умного дома», что гарантирует постоянное развитие и качественную реализацию самых разнообразных клиентских сценариев.