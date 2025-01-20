Главная Новости Geely Компания Geely представила первую систему «Полноценный искусственный интеллект для «умных» транспортных средств нового поколения»
Новости

Компания Geely представила первую систему «Полноценный искусственный интеллект для «умных» транспортных средств нового поколения»

На международной выставке цифровых технологий CES 2025 (Consumer Electronics Show) компания Geely представила революционную разработку — «Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств».
РедакцияР
Редакция
20.01.2025, 16:37·2 мин
single
Фото: предоставлено пресс-службой

Эта комплексная система, в основе которой лежит операционная система (ОС) с интегрированным ИИ, предназначена для частных и корпоративных пользователей и представляет собой интеллектуальную экосистему, которая охватывает воздушную, пространственную и наземную сферы.  Geely стремится внедрить собственную технологию «автономного интеллекта», целью которой является создание универсальной мобильной среды.

За короткий срок искусственный интеллект в автомобильной индустрии проделал путь от простого электронного ассистента до практически полностью автономного управления. «Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств» от Geely уже сейчас интегрирован в цикл разработки новых продуктов. Фирменная модульная архитектура GEA (Geely Electric Architecture), которая используется при создании электромобилей, обновлена до третьего поколения (GEEA 3.0) и использует более производительные чипы и новую операционную систему. Высокий уровень экспертизы и богатый опыт делают компанию Geely одним из лидеров по внедрению интеллектуальных технологий в автомобильную индустрию. 

Задача компании Geely также заключалась в том, чтобы вместе с «Полноценным ИИ для интеллектуальных транспортных средств» представить такую технологию автономного вождения, которая сможет постоянно развиваться и совершенствоваться. Данная система включает в себя множество компонентов: масштабную голосовую модель, цифровую платформу c интегрированным ИИ, интеллектуальный кокпит и интеллектуальные технологии управления автомобилем. Уже в ближайшее время эти инновационные разработки найдут свое воплощение в новых моделях бренда.

Ключевая особенность новой системы заключается не только в способности быстро адаптироваться и подстраиваться под конкретные условия, но и в обеспечении безопасности системы и защиты данных каждого пользователя. Актуальность данного вопроса подчеркивается тем, что система позволяет взаимодействовать с автомобилями, смартфонами, различными цифровыми устройствами и даже с жилыми помещениями, в которых используются технологии «умного дома», что гарантирует постоянное развитие и качественную реализацию самых разнообразных клиентских сценариев.

Geely_1.png

Geely (142)2025 (23)Искусственный интеллект (2)CES (Consumer Electronics Show) (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация