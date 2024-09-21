Электромобили Faraday Future становятся доступнее: «Скоро каждый сможет себе позволить такой автомобиль»

Производство новых моделей компании Faraday Future запланировано на следующий год, но успешная реализация этого плана зависит от обеспечения финансирования и окончательного согласования деталей. Несмотря на неудачи, связанные с предыдущими проектами, Faraday Future все же не останавливается и анонсирует свои планы по созданию нового флагманского бренда. Он получил название Faraday X (FX) и призван стать нечем иным, как «Toyota в эпоху электромобилей с искусственным интеллектом».

Компания уже официально объявила о запуске двух новых моделей под названием FX 5 и FX 6. Первая модель, планируемая к выпуску, предположительно, будет доступна по цене от 20 000 до 30 000 долларов, вторая же будет стоить от 30 000 до 50 000 долларов. Обе модели будут оснащены электрическими двигателями и увеличенным запасом хода.

Планы Faraday Future амбициозны — компания собирается начать производство новых автомобилей к концу 2025 года. Однако все это возможно только при наличии необходимого финансирования. Учитывая слабую реализацию предыдущей модели FF 91 и проблемы с разработкой, данный план кажется нереалистичным. Тем не менее, Faraday Future уже установила деловые отношения с четырьмя китайскими OEM-производителями, заключив два стратегических соглашения и два меморандума о взаимопонимании. Кроме того, ведется работа над заключением окончательных соглашений для успешного внедрения Range Extended AIEV на американском рынке.

Не так давно мы сообщали, что Faraday Future начала производство своего электромобиля FF91. Faraday Future с гордостью объявила о начале сборки своего нового электрического седана FF91. Завод находится в Калифорнии, и кроме того, компания планирует начать поставки своих автомобилей в Китай. Одной из ключевых особенностей новой модели является быстрая зарядка на 200 кВт.