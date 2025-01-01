Chery установила абсолютный рекорд продаж в 2024 году

Компания Chery закончила 2024 год с впечатляющими результатами в продажах новых автомобилей. По всему миру было продано 2 603 916 машин этого бренда, что свидетельствует о приросте спроса на 38,4%. Этот рост отмечен как на внутреннем рынке Китая, так и за его пределами. Экспорт составил 1 144 588 автомобилей, что на 21,4% больше, чем в 2023 году.

Отдельно стоит выделить увеличение популярности электрических машин Chery - продажи этой категории увеличились на 232,7% до 583 569 штук. Необходимо отметить, что в состав компании Chery входит несколько подразделений. Наибольший объем продаж показал основной бренд Chery - 1,6 миллиона проданных автомобилей в течение года.

Если говорить о премиальном бренде Exeed, то здесь было реализовано 140 959 новых автомобилей, что означает рост спроса на 12,3%. Отличный рост продаж продемонстрировала компания Jetour - спрос увеличился на 80,3%, что в абсолютных числах составляет 568 387 новых автомобилей. Новичок на рынке iCar продал 65 964 машины.

Также стоит упомянуть о молодом бренде Jaecoo, который реализовал 57 956 автомобилей к концу года. Следует отметить, что высокий спрос на автомобили Chery оказал влияние на мировые продажи бренда, включая Россию.

Фото: Carsweek.ru

Между тем, стали известны результаты продаж автомобилей Chery на российских онлайн-площадках. Компания явно выделяется среди других брендов.