Chery представит электрический кроссовер iCar 03 под маркой Jaecoo

Китайский производитель автомобилей Chery на автосалоне в Пекине анонсировал выход нового кроссовера iCar 03, оснащенного электрическим двигателем. Однако эта модель будет представлена на рынке под молодым брендом Jaecoo и получит название J6.

Хотя официальной информации о поставках данного автомобиля в Россию пока не поступало, кроссоверы Jaecoo J7 и J8 уже пользуются популярностью на территории РФ. Поэтому нет сомнений в том, что дебют J6 также будет успешным, учитывая растущий спрос на электромобили в стране.

Дизайн новинки выделяется на фоне привычных кроссоверов своим "квадратным" силуэтом, лишенным излишних изгибов. Однако подобные автомобили начинают завоевывать популярность на автомобильном рынке. Покупателям будет предложено два варианта силовых установок: базовая модификация будет обладать мощностью 184 л.с., в то время как версия повышенной комплектации будет оснащена 330-сильным электромотором. Цена на самую доступную версию стартует от 1,6 млн рублей.

Однако стоит отметить, что указанная цена актуальна для Китая. На российском рынке стоимость J6 может быть выше в 2-2,5 раза.

Фото: Carsweek.ru

В то время как новый кроссовер Jaecoo J8 проходил испытания на тест-драйве в горной местности, продемонстрировав отличное себя на дороге.