Командам разрешат использовать технику в случае угрозы дождя

В спортивный регламент на сезон 2026 года были внесены важные изменения, касающиеся работы команд в условиях возможного дождя. Теперь при угрозе осадков участники чемпионата смогут обслуживать свои автомобили в условиях закрытого парка без риска получить штраф и стартовать с пит-лейн.

Согласно новым правилам, если официальный прогноз указывает на вероятность дождя выше 40% во время спринта или основной гонки, либо если такое решение примет дирекция гонки, вводится специальный режим Rain Hazard, или «Угроза дождя».

Режим Rain Hazard может быть объявлен не позднее чем за два часа до начала квалификации спринта и будет действовать до завершения этого заезда. В случае основной гонки режим вводится не позднее чем за два часа до начала квалификации и действует вплоть до финиша.

В случае введения режима «Угроза дождя» команды получают возможность работать с машинами в закрытом парке после снятия контрольных пломб, что регламентируется статьями B3.4.2 и B3.4.3. Это разрешено за три часа до старта спринта и за пять часов до старта гонки.

Детальный перечень допустимых операций и компонентов, с которыми можно работать, зафиксирован в отдельном документе FIA-F1-DOC-080. Этот документ доступен исключительно командам и не раскрывается широкой публике.