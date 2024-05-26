Williams заработала свои первые очки в сезоне

Алекс Элбон финишировал девятым в Гран При Монако и принёс Williams первые два очка в текущем сезоне. Этот успех позволил британской команде подняться на восьмое место в общекомандном зачёте.

Логан Сарджент финишировал на пятнадцатой позиции и объяснил своё достижение тем, что его болид не обладал новыми техническими обновлениями, в отличие от машины его напарника.

Алекс Элбон (9-й): "Я хотел бы более динамичной гонки, но рад заработанным очкам. Девятое место и первые очки команды имеют большое значение для нас. Неудачный результат отражается на нашем настроении, поэтому надеюсь, что этот успех станет поворотным для нашего сезона.

Я немного расстроен, потому что Юки Цунода показывал довольно низкий темп, но он хорошо сопротивлялся. Гонка вышла медленной и изнурительной, что затрудняло поддержание концентрации.

В этот уик-энд мы применили несколько обновлений, которые придали нашей машине немного скорости. Это замечательно, что они сработали и позволили нам держаться примерно на одном уровне со своими прямыми конкурентами".

Логан Сарджент (15-й): "Это была трудная гонка. Большую часть времени я наблюдал за задним антикрылом чужой машины. Ничего не происходило, и я долго ехал за Фернандо Алонсо и Даниэлем Риккардо. Это привело к износу шин, и мне было нечего им противопоставить. Задние покрышки практически износились, и мне нужно было заехать в боксы. После пит-стопа и выезда на чистую трассу я почувствовал себя увереннее.

Алекс заработал очки, что даст нам дополнительный стимул. Его результат показывает, что нас ждёт впереди. Я ожидаю будущих этапов, когда обе наши машины будут в одинаковой комплектации, и мы оба сможем бороться на равных условиях".