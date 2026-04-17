Peugeot продлевает участие в WEC как минимум до 2029 года

Руководство спортивных программ французской компании Peugeot вскоре намерено раскрыть свои планы на 2027 год в отношении участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость. На данный момент речь идет о модернизации гиперкара 9X8, при этом глобальная стратегия остается неизменной — заводская команда продолжит выступления в WEC вплоть до 2029 года.

Технический директор Peugeot Sport Оливье Янсони отметил: «Когда придёт время, мы объявим о своих планах. Хорошая новость в том, что Peugeot остаётся в WEC до конца 2029 года, так что планы на 2027-й – это уже другая тема. Мы придерживаемся тех планов, по поводу которых решение было принято несколько месяцев назад».

Янсони также добавил, что в компании готовят ряд технических обновлений. Однако подробности пока не раскрываются: «Мы готовим комплекс технических новинок, но я пока не могу поделиться детальной информацией, и мы обо всём объявим, когда будем готовы. Всё произойдёт через несколько недель, поэтому пока запаситесь терпением».

Напомним, что минувший сезон сложился для Peugeot неудачно — команда завершила чемпионат мира по гонкам на выносливость на предпоследней строчке общего зачета.

В эти выходные в итальянской Имоле стартует новый сезон WEC. По итогам «пролога» Оливье Янсони прокомментировал ситуацию: «Судя по тому, что мы видели в прологе, некоторые машины однозначно впереди нас, но в остальной части пелотона, от 4-й до 15-й позиции, результаты очень плотные. Особенно на этой трассе результаты квалификации очень существенно повлияют на итоги уик-энда, поскольку в Имоле мало возможностей для обгонов».

Завершая свою оценку, Янсони подчеркнул: «Воздержусь от конкретных прогнозов, но мы собираемся сосредоточиться на своих задачах и как можно более чётко выполнить всё то, что мы должны выполнить».