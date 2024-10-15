McLaren вернёт хромированную раскраску в Остине.

В связи с предстоящим уик-эндом в Остине команда McLaren собирается порадовать болельщиков новой эффектной раскраской Chrome для своих болидов.

Под лозунгом «Chrome Shines Again» McLaren Racing вторично представит раскраску, разработанную в партнерстве с Google и дебютировавшую в прошлом сезоне на Гран При Великобритании. При этом будет внесено несколько изменений, чтобы удивить публику.

Кроме того, в этой же цветовой гамме будут окрашены гоночные комбинезоны пилотов - Ландо Норриса и Оскара Пиастри.