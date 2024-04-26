Команда Andretti объявила о 60 вакансиях в Сильверстоуне

Команда Andretti продолжает активную подготовку к своему дебюту в популярном автоспортивном чемпионате Формула 1, несмотря на то, что заявка была отклонена руководством состязания. Организация не останавливается на достигнутом.

В апреле текущего года была запущена новая европейская база команды в Сильверстоуне. На данный момент в Andretti активно идет процесс набора квалифицированных специалистов. Внутри гаражей уже открыты 60 вакансий, в их число входят ключевые позиции.

Американской структуре в Формуле 1 необходимы руководитель отдела аэродинамики, глава отдела проектирования и много других высококвалифицированных специалистов, занимающих должности инженеров в различных областях - отделы аэродинамики, CFD, IT, электроники, производства и другие. Все эти позиции предполагают работу на европейской базе в Сильверстоуне.

Представители Andretti уже объявили о планах провести встречу с руководством Formula One Management (FOM), где будет прорабатываться вопрос о возможном участии команды в гонках Формулы 1. Отметим, что эта встреча может стать ключевым моментом для будущего Andretti в автомобильном спорте.