Комацу: «Цель на завтра — финишировать в очках обеими машинами»

В команде Haas F1 выразили удовлетворение итогами субботнего гоночного дня, отметив как успешное выступление в спринте, так и достойный результат квалификации.

Айо Комацу, руководитель Haas F1, подвёл итоги дня: «Финиш в первой восьмёрке по итогам утреннего спринта — отличный показатель для нас. Экипаж отлично справился с задачей, хотя шины Hard продемонстрировали преимущество перед Medium, уступили мы только Лоусону по части сцепления с трассой. Отставание от лидирующих команд было заметно, но команда вложила максимум усилий.

Во время квалификации мы сосредоточились на том, чтобы провести заезды без ошибок. Эстебану не повезло во второй сессии — из-за жёлтых флагов он не смог пробиться в финальный сегмент. У Олли были хорошие шансы опередить обе машины Red Bull в финале, и сам факт, что мы расстроены невозможностью их обогнать, а не довольствуемся 10-й позицией, говорит о прогрессе. Это достойный результат для команды.

На воскресенье ставим перед собой задачу — заработать очки обеими машинами. Уверен, у нас есть для этого все предпосылки».

Оливер Берман, занявший 10-е место, рассказал: «В спринте шины Medium быстро изнашивались, и когда на трассу выехал автомобиль безопасности, подумал, что всё закончено. Два или три соперника на Hard значительно прибавили в скорости, но мне удалось восстановить темп и сохранить позицию после рестарта, финишировав восьмым. Рад, что принёс команде ещё одно очко, теперь вся концентрация — на воскресной гонке.

Квалификация тоже порадовала, темп был хорошим. В финале не хватило буквально долей секунды, чтобы улучшить круг. С нетерпением жду завтрашнего заезда, цель — продолжать зарабатывать очки».

Эстебан Окон, завершивший квалификацию на 13-й позиции, подытожил: «В целом спринт сложился удачно — удалось отыграть несколько позиций на трассе. Максу уступил из-за его тактики за автомобилем безопасности. Износ шин у меня был ниже, чем у некоторых соперников, но всё свелось к не самой удачной стартовой позиции.

В квалификации всё решила неудача — на финальном круге появился жёлтый флаг, и я не смог улучшить результат, хотя был на хорошем графике. Надеюсь, завтра удастся повторить прогресс, как это было в спринте. Посмотрим, каким будет воскресенье».