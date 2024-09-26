Колапинто: «Я фокусируюсь на сотрудничестве с Williams»

Франко Колапинто приглашен в команду Williams вместо Логана Сарджента до завершения текущего сезона. На следующий год вакансий для аргентинца не предвидится, однако он надеется сохранить свою позицию в мире Формулы 1.

«Новости и размышления о будущем не отвлекают меня от текущих задач. Сейчас моя главная цель — помогать Williams достигать успеха», — отметил Франко Колапинто.

Гонщик подчеркнул, что сосредоточен на завершении сезона на наилучшей ноте, при этом отметив, что перед ним еще множество уроков и вызовов. «Пока что главное для меня — это настоящий момент. Что касается будущего, то время покажет», — добавил спортсмен.

«Моя цель — сосредоточиться на текущих задачах и использовать возможность, предоставленную Джеймсом Ваулзом и Williams. Наше сотрудничество приносит результаты, и я верю, что необходимо двигаться дальше этим путем», — подчеркнул Колапинто.

Гонщик признал, что мечтает остаться в Формуле 1 и надеется, что это желание станет явью. «Сейчас моя цель — помогать Williams в ближайших гонках. Я горжусь принадлежностью к этой команде и общими достижениями, которых мы добиваемся», — заключил Франко Колапинто.