Колапинто: Рад, что смог хорошо пройти подготовку

Франко Колапинто завершил финальные тесты Формулы 2 в Бахрейне, проехав 120 кругов для Alpine и готовясь к этапу сезона в Мельбурне
19.02.2026, 21:41·2 мин
Второй день финальных тестовых заездов в Бахрейне стал заключительным этапом подготовки для Франко Колапинто. Следующую возможность сесть за руль пилот Alpine получит уже в Мельбурне.

Франко Колапинто, завершивший тесты на шестой позиции, поделился впечатлениями: «Я рад, что успешно завершил подготовку к сезону, проехав 120 кругов. Было жарко, и здорово, что сегодня мы провели две полноценные сессии.

По словам Колапинто, команда работала поэтапно, начиная с Барселоны и продолжая в Бахрейне. В процессе подготовки возникали определённые сложности, однако коллективу удалось выполнить значительный объём работы за эту неделю. Благодаря этому гонщики получили ценные данные для последующего анализа.

Гонщик также отметил важность работы с настройками болида, проведённой в завершающий день тестов. По его мнению, у команды есть идеи для дальнейшего прогресса, которые сможет опробовать Пьер в ходе завтрашней сессии. Колапинто подчеркнул, что будет внимательно следить за развитием событий, после чего вернётся на базу для подготовки совместно с командой к предстоящему этапу в Австралии.

