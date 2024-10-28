Колапинто намерен улучшить выступление Бразилии

Гонщики Williams не смогли показать хорошие результаты в Гран При Мексики. Пилот Франко Колапинто пытался бороться за позиции после неудачной квалификации, однако финишировал лишь на 12-м месте. В то время как его напарник по команде, Алекс Элбон, выбыл из-за аварии на первом круге.

Франко Колапинто, занявший 12-е место, отметил: «Я провел гонку неплохо, но было сложно отыграться, начиная с 16-й позиции на фоне McLaren и Red Bull впереди. Задние шины быстро теряли характеристики, и хотя мы пытались изменить баланс машины, нам этого не хватило для заработка очков. Сейчас наш фокус – на Гран При Бразилии, где мы постараемся показать лучшую производительность».

Алекс Элбон, покинувший гонку, прокомментировал произошедшее: «Сегодня было непросто. Мой старт был не идеальным, и в первом повороте было много борьбы, в результате мою машину зажали и мне некуда было деться. Таковы гонки. Последние недели были сложными, с несколькими инцидентами и необычным расписанием, но мы должны найти способы улучшить ситуацию».

Пилот отметил, что уик-энд в Мексике стал для них уроком, позволившим лучше понять и исправить проблемы с балансом машины. Элбон выразил надежду на то, что в Гран При Бразилии команда сможет изменить ход событий в лучшую сторону.