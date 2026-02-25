Колапинто: «Четыре коллектива заметно впереди нас»

Франко Колапинто поделился своим мнением о раскладе сил перед стартом нового сезона Формулы 1. По словам пилота Alpine, четыре коллектива существенно выделяются на фоне остальных участников чемпионата. Хотя гонщик не стал прямо называть имена лидеров, речь идет о командах McLaren, Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing.

Колапинто отметил, что одной из ключевых задач на старте сезона станет способность быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. «В начале сезона ключевое значение будет играть умение адаптироваться. С каждой сменой трассы всё будет меняться, поэтому придётся подстраивать свой стиль пилотирования. Посмотрим, как это будет на практике, но нам ещё многое нужно изучить на симуляторе перед первой гонкой», — подчеркнул Франко.

Пилот Alpine признался, что оценить конкурентоспособность его команды на данный момент довольно сложно. По его мнению, четыре команды заметно впереди, а остальные участники располагаются очень плотно друг к другу. «Нужно дождаться первой гонки, чтобы понять, на каких позициях мы находимся», — добавил Колапинто.

Он также отметил, что наличие большого количества тестовых заездов до старта сезона поможет ему наравне бороться с соперниками. Франко рассказал, что уже преодолел дистанцию, сравнимую с восемью гонками, что позволило ему сделать значительный шаг вперед по сравнению с прошлыми годами, когда такого опыта не хватало.

По словам Колапинто, тестовые сессии уже принесли заметные плоды: команда добилась уверенного прогресса, и с каждым днем машина становится быстрее и лучше управляется. Пилот выразил уверенность, что в ближайшие несколько гонок Alpine сможет улучшить свою форму. Однако, по его мнению, пока еще рано сравнивать нынешние результаты с прошлым сезоном, хотя положительная динамика очевидна.