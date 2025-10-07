Китайская электролюкс-новинка AVATR стартует с предзаказами в России — «узнайте о будущем роскоши»

Российское подразделение компании AVATR анонсировало подробности о предстоящем выпуске электромобиля класса «люкс» AVATR 12. Новый пятидверный гран-купе уже доступен для предварительного заказа. Об этом стало известно редакции CarsWeek благодаря официальной информации от пресс-службы бренда.

Революционный стиль и комфорт

Дизайн AVATR 12 выделяется смелыми решениями: стеклянная крыша-панорама плавно переходит в заднее остекление, придавая автомобилю футуристический облик. Внушительные размеры модели подчеркивают премиальный статус, а просторный салон выполнен в минималистичном стиле и отделан натуральными материалами, что обеспечивает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.

Безграничные возможности персонализации

Покупатели AVATR 12 смогут выбрать одну из 7 расцветок кузова, а также определиться с одним из 3 вариантов отделки интерьера: светлым, тёмным или комбинированным. Для новой модели предусмотрено 4 комплектации, среди которых — спортивный пакет, инновационные «виртуальные зеркала» и различные варианты дизайна колесных дисков.

В ближайшее время представители компании обещают раскрыть подробные технические характеристики и стоимость автомобиля.

Ранее CarsWeek сообщал о первой модели с «эмоциональным интеллектом» — AVATR Xpectra.

Фото: AVATR