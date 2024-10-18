Характеристики кроссовера S07 от китайской марки Soueast представлены для российского рынка

Компания Soueast из Китая представила характеристики нового кроссовера S07, который будет доступен для российских клиентов.

Автомобиль будет обладать просторным и удобным салоном на семь посадочных мест. Длина новинки составит немного более 4,72 метра, с колесной базой в 2,72 метра.

В качестве двигателя будет использоваться 190-сильный турбомотор объемом 1,6 литра. Для полноприводной версии кроссовера предусмотрен классический автомат, а для переднеприводной - 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

В следующем году к нам также доберется второй внедорожник от Soueast - компактная модель под индексом S06, которую также можно будет купить в варианте на семь посадочных мест.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайский пикап Changan Hunter Plus впервые стал лидером продаж среди пикапов на российском авторынке.