Кими Райкконен: Меня все еще привлекает Формула 1

Во время проведения Гран При Италии в центре внимания журналистов оказался не только спортивный аспект соревнований на трассе, но и личность Кими Райкконена, который посетил паддок Монцы вместе со своей семьей. Для официального сайта Формулы-1 он сделал исключение и ответил на вопросы журналистов, несмотря на обычное для него желание избегать интервью.

Хотя Кими завершил карьеру в Формуле-1 в 2021 году, он остается одним из самых популярных гонщиков. В прошлые выходные он посетил боксы Sauber, где начиналась и заканчивалась его карьера до 2021 года. Стоит отметить, что главные его успехи приходились на выступления за McLaren и Ferrari.

Кими поделился впечатлениями от посещения паддока: «Всё отлично! Я навестил многих знакомых, что приятно, и очень рад вернуться сюда с семьей. Дети также хотели побывать здесь и им здесь понравилось. Многое изменилось в мире автоспорта, но я наслаждаюсь семейной жизнью в Италии. Мы с Робином катаемся на картинге, Рианна занимается гимнастикой, и у нас есть малышка Грейс. Пока что Робин получает удовольствие от картинга, это самое важное».

Кими признался, что из-за занятости семейными делами, он не очень внимательно следит за Формулой-1, но старается смотреть гонки по ТВ, когда удается на это найти время. Он отметил, что сейчас у него меньше информации о чемпионате, но гонки по-прежнему интересны, особенно когда на трассе происходят яркие сражения.

Когда журналисты упомянули о появлении в Формуле-1 гонщика с таким же именем, Кими Антонелли, как у Кими Райкконена, он ответил: «Да, я слышал об этом! Мне сказали, что он подписал контракт с Mercedes. Рад видеть новые лица в чемпионате, и важно, что появляются итальянские гонщики. Не сомневаюсь, что в Mercedes подготовят Антонелли к дебюту с помощью симуляторов. Желаю всем молодым гонщикам удачи и успехов на трассе!»

Фото: F1news.ru