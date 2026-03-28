Кими Антонелли: «Я немного удивлён таким преимуществом»

В Сузуке Кими Антонелли обеспечил себе поул-позицию по итогам квалификации, что стало для него вторым подобным достижением в карьере. После заезда гонщик Mercedes поделился впечатлениями от сессии на пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, Кими Антонелли отметил, что смог провести квалификацию без ошибок. По его словам, с первого круга все пошло по плану, а затем удалось постепенно наращивать темп. Он подчеркнул, что условия были сложнее, чем во время третьей тренировки, особенно в начале квалификации. Антонелли связал это с усилившимся ветром и изменениями в поведении машины. Команда внесла коррективы в аэродинамический баланс, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Гонщик рассказал, что остался доволен своим итоговым кругом в финале, хотя последний круг не удался так, как хотелось бы. Тем не менее, Антонелли считает квалификацию сильной в целом.

Антонелли признался, что был немного удивлен своим преимуществом над Джорджем Расселлом. Он отметил, что в условиях нынешнего регламента разница во времени в три десятых секунды – явление нередкое. По его мнению, время на трассе можно как быстро выиграть, так и потерять, и в Мельбурне ситуация была аналогичной. Он также подчеркнул, что Расселл является очень быстрым соперником, и предстоящая гонка обещает быть интересной.

Особое внимание было уделено и ощущениям от пилотирования машины образца 2026 года на трассе в Сузуке. Антонелли объяснил, что на некоторых участках трассы гонщиков ограничивают расход и накопление заряда батареи. Однако он добавил, что прохождение «эсок» по-прежнему приносит удовольствие благодаря особенностям шасси. В квалификации, по его словам, эти повороты удавалось проходить быстро, что стало приятным моментом.

Антонелли подчеркнул, что команде предстоит еще поработать над расходом заряда на сложных трассах. Он отметил важность поиска решения, которое позволит атаковать еще активнее и вести гонку более естественно, не отвлекаясь на дополнительные нюансы. В целом, по мнению пилота, квалификация прошла интересно, а времена кругов оказались не так уж далеки от показателей прошлого года.

Говоря о предстоящей гонке, Антонелли отметил традиционную сложность обгонов в Сузуке. По его словам, с новыми машинами ситуация может измениться – стало проще преследовать соперника, а режим обгона позволяет накапливать больше энергии и использовать ее на прямых участках. Однако гонщик предупредил, что здесь не будет так же просто, как в Китае или Мельбурне. Трасса узкая, с небольшим количеством прямых и зон для активных атак, а быстрые входы в повороты усложняют борьбу. Антонелли считает, что хорошая стартовая позиция будет играть ключевую роль, а дальнейший успех будет зависеть от темпа в гонке.

На длинных дистанциях, по словам Антонелли, у Mercedes не возникает проблем. Тем не менее, он обратил внимание на возможные изменения погоды и ветра, которые могут существенно повлиять на ход событий. Пилот подчеркнул, что готовится к различным сценариям, чтобы максимально эффективно подойти к гонке.

В завершение Антонелли прокомментировал тот факт, что многим гонщикам не удалось улучшить время в решающей попытке финала. По его мнению, состояние трассы существенно не менялось начиная со второй сессии, но температура понизилась, и вывести шины в оптимальный рабочий диапазон стало сложнее. Кроме того, возрастающая скорость в поворотах приводит к тому, что силовая установка становится ограничивающим фактором. Он добавил, что из-за ветра, меняющего направление от поворота к повороту, собрать быстрый круг стало еще труднее.