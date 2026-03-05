Кими Антонелли: «Я хочу побороться за титул»

В преддверии нового гоночного сезона команда Mercedes привлекла к себе внимание экспертов и болельщиков, которые считают её одним из главных фаворитов, особенно после недавних тестов. В четверг в Мельбурне пилот команды Кими Антонелли поделился своими ожиданиями накануне старта чемпионата.

Кими Антонелли отметил, что внутри коллектива царит позитивный настрой. По его словам, атмосфера в команде на данный момент отличная, а начало сезона сопровождается большим энтузиазмом. Новые технические правила, вступившие в силу, по мнению Антонелли, открывают перед Mercedes свежие перспективы, и команда считает, что у неё есть весомые шансы на успех.

Пилот подчеркнул, что после завершения тестовых сессий пока сложно дать точную оценку реальной конкурентоспособности машин, однако работа, проведённая инженерным штабом, оставила положительное впечатление. Антонелли заявил, что автомобилем доволен, настройка проходит успешно, и он с воодушевлением ожидает старта гоночного уик-энда.

Отвечая на вопрос о шансах побороться за победу в этапе Гран При в этом году, Кими Антонелли подчеркнул, что именно эта задача стоит перед ним и командой. Он отметил, что намерен бороться за победы и, если появится возможность, за чемпионский титул. Однако, по его словам, вначале необходимо трезво оценить расстановку сил в пелотоне и определить, насколько сильна команда на фоне соперников, а также каковы его личные позиции среди других гонщиков.

Антонелли напомнил, что у него очень быстрый напарник, а Формула 1 традиционно собирает сильнейших пилотов мира, поэтому легкой борьбы ожидать не стоит. Тем не менее, он уверен: если Mercedes окажется на уровне лидеров, все задачи окажутся выполнимыми.

Обсуждая готовность к борьбе за титул, Антонелли отметил, что каждый гоночный уик-энд он нацелен на победу. По его словам, стремление быть лучшим движет им, и ради этого он выкладывается по максимуму. Несмотря на то, что он сосредоточен на каждой конкретной гонке, Антонелли подчеркивает важность результата на каждом этапе и стремится извлекать максимум из каждой возможности для достижения успеха в сезоне.