Кими Антонелли: добиться правильного баланса было непросто

Кими Антонелли начал тренировочный день на трассе в Сан-Паулу в статусе нового чемпиона мира. Итальянский гонщик Mercedes завершил пятницу с лучшим временем, подтвердив успешное выступление на старте уик-энда.

Его напарник Джордж Расселл по итогам двух тренировок занял 4-е место.

Кими Антонелли (1-й): «В целом день сложился позитивно, мне комфортно за рулём машины, особенно на коротких сериях кругов. Условия были довольно сложные из-за низкого уровня сцепления, и найти правильный баланс было непросто, но думаю, что между двумя сессиями мы смогли неплохо продвинуться вперёд.

Нужно продолжать работать, чтобы добиться дальнейших улучшений, и это относится к обеим машинам, а также к тому, как я пилотирую, поэтому вечером продолжим заниматься всеми этими вопросами и посмотрим, чего удастся сделать к завтрашнему дню.

Похоже, результаты в группе лидеров очень плотные. McLaren и Red Bull смотрятся очень уверенно, и мы знаем, что Ferrari часто удаётся прибавить, когда дело доходит до квалификации. В общем, ожидаю, что соперничество будет очень острое.

Свою роль может сыграть и погода. Предсказывать, какой она будет, пока очень сложно, поэтому надо быть готовыми ко всему и быстро реагировать на изменение условий».

Джордж Расселл (4-й): «В целом мы уверенно отработали в пятницу. Похоже, что мы вполне можем бороться за хорошие результаты, хотя несколько команд лидирующей группы примерно равны по силам.

Такое ощущение, что темп на длинных сериях кругов у меня лучше, чем на одном быстром круге, так что, безусловно, есть области, над которыми надо продолжать работать, чтобы перед квалификацией ещё немного прибавить.

Поведение машины не было идеальным, пришлось принять меры, чтобы уменьшить проявления недостаточной поворачиваемости, и надо ещё немного прибавить, чтобы завтра претендовать на высокие результаты. Условия по ходу уик-энда скорее всего будут меняться, поэтому картина, которую мы видели сегодня, может не соответствовать тому, что ждёт нас в субботу и воскресенье.

Разумеется, штрафная потеря пяти стартовых позиций несколько усложняет задачу. Тем более важно как можно лучше провести квалификацию и показать как можно более высокий результат. Если это у нас получится, то я уверен, что в воскресенье мы сможем пробиваться вперёд и соперничать с гонщиками лидирующей группы».