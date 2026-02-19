Кими Антонелли показал лучшее время во второй день тестовых заездов

Во второй день зимних тестов на трассе в Бахрейне команды столкнулись с нарастающим числом технических проблем. Погодные условия остались стабильными: воздух прогрелся до +22…28…26°C, а температура асфальта достигала +31…36…29°C.

Если еще на прошлой неделе коллективы демонстрировали уверенную надёжность, спокойно преодолевая дистанцию, то сейчас, когда акцент сместился на поиск максимальной скорости, техника стала подводить все чаще. Только McLaren, Mercedes и Williams сумели провести день без серьёзных сбоев. Остальные команды вынуждены были периодически останавливаться для ремонта, несмотря на внушительный пробег.

Особо выделяются Aston Martin, Audi и Cadillac, которые пока отстают от лидеров. Если для Audi и Cadillac, дебютантов сезона, это не стало неожиданностью, то результат Aston Martin вызывает вопросы. Новый болид, созданный под руководством Эдриана Ньюи и при существенных инвестициях, пока не оправдывает ожиданий.



Фото: F1news.ru

Как и накануне, для Aston Martin сессия закончилась досрочно. Команду вновь остановили красные флаги, а болид AMR26 отправился в боксы на эвакуаторе. Машина оказалась самой ненадежной по итогам пяти тестовых дней, а в коллективе признают: быстрых решений ждать не стоит, ведь соперники продолжают наращивать темп.

Ferrari также не избежала проблем. После вчерашних неудач Льюис Хэмилтон полностью пропустил утреннюю сессию из-за необходимости полной разборки автомобиля для устранения неисправности. На трассу он вернулся только после обеда.

В течение дня FIA дважды организовывала тренировку стартовой процедуры. Нововведение в регламенте предполагает синий сигнал световой панели и обязательную пятисекундную паузу для раскрутки турбины. Однако оба раза возникли небольшие сбои в исполнении, и, по мнению специалистов, правила могут потребовать доработки.

Лучшее время дня показал Кими Антонелли из Mercedes — 1:32.803, что стало новым рекордом тестов.

Для Льюиса Хэмилтона, Александера Элбона, Лиама Лоусона и Франко Колапинто программа зимних тестов уже подошла к концу. Остальные пилоты продолжат работу на трассе завтра.

Результаты второго дня тестов: