Кими Антонелли показал лучшее время во второй день тестовых заездов

Во второй день зимних тестов на трассе в Бахрейне команды столкнулись с нарастающим числом технических проблем. Погодные условия остались стабильными: воздух прогрелся до +22…28…26°C, а температура асфальта достигала +31…36…29°C.
Если еще на прошлой неделе коллективы демонстрировали уверенную надёжность, спокойно преодолевая дистанцию, то сейчас, когда акцент сместился на поиск максимальной скорости, техника стала подводить все чаще. Только McLaren, Mercedes и Williams сумели провести день без серьёзных сбоев. Остальные команды вынуждены были периодически останавливаться для ремонта, несмотря на внушительный пробег.
Особо выделяются Aston Martin, Audi и Cadillac, которые пока отстают от лидеров. Если для Audi и Cadillac, дебютантов сезона, это не стало неожиданностью, то результат Aston Martin вызывает вопросы. Новый болид, созданный под руководством Эдриана Ньюи и при существенных инвестициях, пока не оправдывает ожиданий.
Как и накануне, для Aston Martin сессия закончилась досрочно. Команду вновь остановили красные флаги, а болид AMR26 отправился в боксы на эвакуаторе. Машина оказалась самой ненадежной по итогам пяти тестовых дней, а в коллективе признают: быстрых решений ждать не стоит, ведь соперники продолжают наращивать темп.
Ferrari также не избежала проблем. После вчерашних неудач Льюис Хэмилтон полностью пропустил утреннюю сессию из-за необходимости полной разборки автомобиля для устранения неисправности. На трассу он вернулся только после обеда.
В течение дня FIA дважды организовывала тренировку стартовой процедуры. Нововведение в регламенте предполагает синий сигнал световой панели и обязательную пятисекундную паузу для раскрутки турбины. Однако оба раза возникли небольшие сбои в исполнении, и, по мнению специалистов, правила могут потребовать доработки.
Лучшее время дня показал Кими Антонелли из Mercedes — 1:32.803, что стало новым рекордом тестов.
Для Льюиса Хэмилтона, Александера Элбона, Лиама Лоусона и Франко Колапинто программа зимних тестов уже подошла к концу. Остальные пилоты продолжат работу на трассе завтра.
Результаты второго дня тестов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. К.Антонелли
|Mercedes
|1:32.803
|-
|79
|2. О.Пиастри
|McLaren
|1:32.861
|+ 0.058
|86
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:33.162
|+ 0.359
|139
|4. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:33.408
|+ 0.605
|78
|5. Л.Норрис
|McLaren
|1:33.453
|+ 0.650
|72
|6. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:33.818
|+ 1.015
|120
|7. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:33.987
|+ 1.184
|73
|8. Д.Расселл
|Mercedes
|1:34.111
|+ 1.308
|77
|9. Э.Окон
|Haas
|1:34.201
|+ 1.398
|58
|10. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:34.532
|+ 1.729
|106
|11. А.Элбон
|Williams
|1:34.555
|+ 1.752
|117
|12. Г.Бортолето
|Audi
|1:35.263
|+ 2.460
|29
|13. О.Берман
|Haas
|1:35.279
|+ 2.476
|69
|14. С.Перес
|Cadillac
|1:35.369
|+ 2.566
|50
|15. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:37.472
|+ 4.669
|68
|16. В.Боттас
|Cadillac
|1:40.193
|+ 7.390
|58