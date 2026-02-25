Главная Новости Kia бросает вызов Volkswagen Golf на этой неделе, сообщает Auto Express
Kia бросает вызов Volkswagen Golf на этой неделе, сообщает Auto Express

Kia K4 против Volkswagen Golf: подробности сравнения, новости о гибридном Audi RS 5, эксклюзив по Polestar 2 и тесты новых авто в свежем выпуске.
25.02.2026, 12:32·2 мин
Фото: autoexpress

На этой неделе в свежем выпуске Auto Express внимание автолюбителей приковано к противостоянию Kia и Volkswagen. Абсолютно новая Kia K4 выходит на прямое соперничество с легендарным Volkswagen Golf, обещая интересную борьбу в сегменте хэтчбеков.

Кроме того, журнал подробно рассказывает о недавно представленной Audi RS 5. Модель получила гибридную установку с возможностью подзарядки от сети и впечатляющей мощностью 630 л.с.

Эксклюзивно для читателей Auto Express опубликован первый рендер следующего поколения Polestar 2. Также представлена информация о концептуальном Peugeot Polygon, который поражает своим необычным внешним видом.

В разделе тест-драйвов эксперты издания испытали Tesla Model 3 стоимостью 37 тысяч фунтов, протестировали мощный Land Rover Defender OCTA и оценили обновленный универсал Peugeot E-308 SW.

Кроме этого, Auto Express провел собственное расследование в области автомобильного дизайна с использованием искусственного интеллекта. Журналисты выяснили, насколько близко современные технологии подошли к созданию автомобилей без участия человека.

Свежий номер Auto Express уже поступил в продажу. Подробности о способах приобретения журнала доступны далее.

Источник

