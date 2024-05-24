Кевин Магнуссен о необходимости смелости в Монако

В команде Haas F1 выразили удовлетворение результатами пятничных тренировок в Монако и полны решимости улучшить свои позиции в субботу...

Кевин Магнуссен поделился своими впечатлениями: «По традиции, борьба за результаты в Монако остаётся на высочайшем уровне. В этой гонке всё решает квалификация, поэтому крайне важно не допустить ошибок в подготовке к ней.

Мы установили новое заднее антикрыло, и машина показала себя с хорошей стороны, хотя многие приехали с крыльями, обеспечивающими больший уровень аэродинамики.

На такой неровной трассе каждый круг становится испытанием на пределе возможностей. Необходимо проявить максимум мастерства за рулём, но легко перейти грань, и даже незначительная ошибка может стать фатальной. Давайте посмотрим, что у нас получится завтра».

Нико Хюлкенберг подчеркнул: «Это действительно впечатляет – первые круги практики заставляют тебя почувствовать весь азарт и сложность монегаской трассы. Пятница прошла без существенных сложностей, мы довольны работой коллектива».

«Пока наш болид несколько уступает в скорости, но есть надежда на улучшение до завтрашнего дня. На данный момент мы не в топ-10, однако настройка машины выглядит не так плохо. Есть проблемы с сцеплением в некоторых участках, поэтому мы надеемся на рост наших показателей», – добавил Хюлкенберг.