Келли Пике и Макс Ферстаппен выступили с официальным заявлением.

Пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен и его подруга Келли Пике выступили совместным заявлением, обращая внимание на распространение лжи и ненависти в социальных сетях. Келли Пике подчеркнула, что хотя онлайн-мир может быть прекрасным местом, но также способен стать опасным, когда заполняется неверной информацией и ложью. Она выразила свою обеспокоенность ростом негатива, вызванного ложью, и призвала к более ответственному отношению к информации в сети.

Пике отметила, что в течение трех лет она сталкивалась с волной обвинений, фейковых комментариев и фотомонтажей, сохраняя молчание и не вступая в пререкания. Однако в последнее время уровень оскорблений достиг критической точки, и они решили с Ферстаппеном высказаться по этому поводу.

Макс Ферстаппен поддержал свою подругу, отметив, что ложные обвинения, циркулирующие в социальных сетях, лишены смысла и вызывают лишь смех. Он подчеркнул, что ненависти не место в современном мире и призвал к более доброму и человечному общению как в онлайне, так и в реальной жизни.

Оба спортсмена надеются, что их заявление послужит напоминанием о важности проверки информации перед ее распространением и побудит людей задуматься о последствиях ненависти и лжи в сети. В заключение, они призывают к более терпимому и уважительному отношению друг к другу в цифровом пространстве и в повседневной жизни.

Как отметил Джеймс Клир: «Каждое наше действие – это голос за то, кем мы хотим быть». Подводя итог, спортсмены призывают к большей человечности и пониманию как к себе, так и к окружающим.