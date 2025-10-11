Карлос Сайнс: «Я полностью доверяю двигателям Mercedes»

Карлос Сайнс выразил уверенность в конкурентоспособности нового двигателя Mercedes, который разрабатывается для болидов следующего поколения Формулы 1. Напомним, на такие автомобили чемпионат перейдет в 2026 году.

Будущие силовые установки будут отличаться от нынешних улучшенной гибридной системой, эффективность которой возрастет вдвое. Также они будут работать на топливе из возобновляемых источников, что соответствует новым требованиям серии. В целом Формула 1 готовится к масштабной реформе, которая может заметно изменить позиции команд на трассе.

В истории Формулы 1 перемены технического регламента нередко влекли за собой перестановки в лидерах пелотона. Большое значение в такие периоды имеет производительность, мощность и надежность двигателей. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2014 году, когда после перехода на гибридные силовые установки преимущество было на стороне Mercedes. На этот раз вновь появляются предположения, что моторы, созданные специалистами в Бриксуорте, смогут претендовать на роль лучших в новом регламенте.

«Да, я очень доверяю двигателям Mercedes, – поделился мнением Карлос Сайнс в интервью радиостанции Cope в Мадриде. – Именно это стало одной из ключевых причин, по которым я сделал выбор в пользу Williams в преддверии масштабных изменений в техническом регламенте. Я прекрасно осведомлен, что у нас будет силовая установка Mercedes, про которую слышу только положительные отзывы, и они продолжают поступать».

Сайнс отметил, что двигатели Mercedes будут использоваться не только Williams, но и ещё тремя командами: Mercedes, McLaren, Alpine. Таким образом, восемь машин окажутся с одинаковыми силовыми установками, из которых, по его словам, сейчас быстрее Williams выглядят, прежде всего, McLaren.

«Несмотря на уровень двигателя, крайне важно грамотно подойти к разработке шасси, – добавил пилот. – Также не стоит забывать об Aston Martin с силовыми установками Honda и, конечно, о Ferrari, которая традиционно борется за верхние строчки».

Джеймс Ваулз, глава команды Williams, ранее на протяжении многих лет работал в Mercedes и хорошо знаком с их потенциалом.

«Mercedes всегда проявляли себя с лучшей стороны при смене технических правил, – прокомментировал Ваулз. – Одной из причин этого являются заблаговременные инвестиции и стратегическое планирование. Сомнений в их работе нет, однако пока неизвестно, какие решения представят Ferrari и Honda».

На данный момент, отметил Ваулз, никакой достоверной информации о том, что готовят конкуренты, нет. Руководитель подчеркнул удовлетворение совместной работой с мотористами Mercedes и отметил позитивную динамику в подготовке. Тем не менее, он добавил, что все вопросы останутся без ответа до старта Гран При Австралии 2026 года.