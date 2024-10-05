Интервью с Карлосом Сайнсом: "Терпеть не могу говорить о самом себе"

На заключительной стадии текущего сезона спортивному пилоту Карлосу Сайнсу уделено особое внимание. Осталось провести всего лишь шесть гонок в составе команды Ferrari, прежде чем он присоединится к Williams. Однако в своем интервью на официальном сайте чемпионата гонщик предпочел не обсуждать будущие планы, а заняться настольным футболом.

В ходе неформального интервью ему задали несколько интересных вопросов. Например, спросили, как он охарактеризует себя в трех словах. На что Сайнс ответил, что он "думающий, рациональный и… умеющий неплохо играть в футбол".

Затем речь зашла о главном качестве пилота. Но Карлос признался, что не любит говорить о себе. Он полагает, что в команде достаточно людей, знающих его настоящую сущность, а лучше пусть другие отвечают на такие вопросы.

На вопрос о причинах увлечения Формулой 1 Сайнс вспомнил свое детство, когда Михаэль Шумахер, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен боролись за победы. В это время они были его кумирами.

В интересной беседе затронули тему экзамена на вождение. Карлос признался, что сдал с первой попытки без единого провала. Он подчеркнул, что такой результат можно ожидать от профессионального гонщика.

На вопрос о лучшем друге в паддоке пилот ответил, что у него хорошие отношения с Ландо Норрисом и гоночными инженерами.

Следующим вопросом стало, каким было бы составить меню из самой любимой еды. Сайнс предпочел бы начать с пиццы, затем перейти к гамбургеру и завершить угощение тирамису, мороженым или блинами.

Один из интересных вопросов был о самом полезном совете, который гонщик когда-либо получал. Карлос вспомнил совет своего отца о необходимости быть агрессивным и не бояться атаковать в спорте.

Одним из последних вопросов интервью стал запрос об отголоске через пять лет. Сайнс рассказал, что надеется стать чемпионом мира к тому времени, или уже иметь этот титул, если оказывается в нужной команде в нужное время.