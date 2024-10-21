Карлос Сайнс: Мы можем гордиться этим уик-эндом

После гонки в Остине Карлос Сайнс поделился впечатлениями от уик-энда…

Вопрос: Карлос, замечательный уик-энд! Каково значение этой двойной победы для Ferrari?

Карлос Сайнс: Поздравляю команду, поздравляю Шарля с отличной победой. Думаю, мы можем гордиться этим уик-эндом, как и прогрессом команды после сложной середины сезона, позволившим нам в Остине уверенно доминировать в гонке. Наша машина была самой быстрой. Надеюсь, так будет во всех оставшихся гонках до конца сезона.

Вопрос: Для вас гонка была непростой, в отличие от Шарля. Что произошло, когда вы сообщили о проблеме с мощностью?

Карлос Сайнс: Старт оказался нелёгким. Сначала меня заблокировали Макс и Ландо, сражавшиеся за лидерство на первом повороте. Потом я атаковал Макса с помощью DRS, но на одном из кругов возникла проблема, из-за которой не хватало мощности на выходе из поворотов. Это сделало мою ситуацию сложнее. Пришлось потерять несколько секунд и оказаться за пределами зоны DRS с Максом.

Для шин и баланса машины худший вариант - ездить в интервале от полутора до трёх секунд за соперником. Я дождался пит-стопа, где смог сменить шины. Рано заехал на харде, но после этого почувствовал себя уверенно, машина стала очень быстрой.

Вопрос: Был ли момент в гонке, когда вы думали, что победа будет вашей?

Карлос Сайнс: Нет. Когда увидел, что Шарль лидирует, понял, что Макс не догонит его. Понимал, что без пройденного Макса на старте борьба за победу для меня закончена, учитывая нашу близость по скорости с Шарлем. Если не обогну Макса в первых трёх кругах, победить становилось сложно.

Вопрос: Шарль говорил о необходимости сосредоточиться на борьбе за Кубок конструкторов. Какие трассы, по вашему мнению, больше подойдут Ferrari в конце сезона? Что думаете о предстоящей Мексике?

Карлос Сайнс: По прошлому году, кажется, Мексика и Лас-Вегас будут нам подходить. Но прошлогодние выводы не всегда актуальны. Считаю, что трасса в Катаре будет нам близка, в отличие от Абу-Даби. Посмотрим. Надеюсь, у меня ещё будет возможность преуспеть до конца сезона.

Вопрос: Ваше мнение о правилах? Вы уверены, что знаете, что можно, а что нельзя ведя борьбу на треке?

Карлос Сайнс: Некоторые правила понятны, другие неоднозначны для меня. Вспомним обгон Оскара в субботу – это было обычное дело, аналогично происходило и в спринте. Показалось, что штраф был слишком строг и не соответствовал некоторым очевидным правилам. Об обгоне в гонке не могу высказаться, так как об этом подробно не изучал информацию перед интервью.

Вопрос: Подиум вы разделили с главным стратегом команды Равином Джейном. Несколько лет назад вашу стратегию считали слабым местом. Кажется, он действительно помог?

Карлос Сайнс: Да, улучшения в стратегических решениях у Ferrari – заслуга работы Равина и его команды. Мы работали над этим аспектом. За кадром сделано много работы, в которой решающую роль сыграл Равин.