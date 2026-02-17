Карло Санти назначен временным инженером Льюиса Хэмилтона

В 2026 году в команде Ferrari произойдут перестановки: новым гоночным инженером Льюиса Хэмилтона станет Седрик Мишель-Грожан, который перейдет в коллектив из McLaren. Ожидается, что это назначение состоится по ходу сезона.

До того момента обязанности гоночного инженера Льюиса временно будет исполнять Карло Санти. Возникает вопрос — какой профессиональный багаж у этого специалиста?

Карло Санти родился в 1974 году в Вероне, Италия. Высшее образование он получил в Миланском политехническом институте, где изучал машиностроение и специализировался на наземных транспортных средствах. После окончания университета Санти трудоустроился в исследовательский центр Fiat, расположенный в Турине. Именно там его и заметили представители Ferrari.

Сначала Санти проработал пять лет в отделе динамики автомобилей Ferrari. Позднее он переходил в подразделение, координирующее автоспортивные программы марки. Здесь Карло занял должность перформанс-инженера, присоединившись к команде, выступающей на соревнованиях по гонкам на выносливость.

Позже его путь привел в Формулу 1, где он отвечал за эксплуатацию симулятора команды. Долгое время Санти оставался вне поля зрения общественности. Однако в 2007 году его имя стало известно более широкой аудитории, когда он начал работать перформанс-инженером с Кими Райкконеном.

В те же обязанности Санти входил и в 2016-м, и в 2017-м годах, а с 2018 года он занял пост гоночного инженера Райкконена, сменив Дэйва Гриндвуда. С завершением карьеры Кими Райкконена в Ferrari, Санти прекратил поездки на этапы, однако остался в структуре команды. Во время гонок он работал в так называемых «удалённых боксах» в Маранелло и оказывал поддержку экипажу находящемуся на трассе.

Таким образом, в 2026 году Карло Санти вновь окажется на стенде Ferrari — на этот раз он станет временным гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.