Претендентка на пост президента собирается подать в суд на FIA

В декабре текущего года должны пройти выборы президента FIA. По информации на данный момент, они могут оказаться безальтернативными из-за одного из положений устава федерации, которое не позволяет большинству претендентов официально вступить в борьбу.

Согласно регламенту, каждый кандидат, выдвигающийся на пост президента FIA, обязан представить свою команду заранее. В составе должны быть вице-президенты, каждый из которых представляет определённый регион: Ближний Восток и Северная Африка, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, а также двое представителей из Европы. Из всех заявленных претендентов выполнить эти условия удалось лишь действующему лидеру, Мохаммеду бен Сулайему: у него подготовлен полный список кандидатов на посты вице-президентов по всем необходимым регионам.

Одна из участниц предвыборной гонки — швейцарская автогонщица Лора Вилларс — подчеркнула, что её юридическая команда находится в переговорах c FIA. Она рассматривает возможность обращения в суд с заявлением против федерации, отмечая, что действующий механизм проведения выборов вызывает определённые сомнения относительно его соответствия уставу FIA.

«В настоящее время между моей юридической командой и администрацией FIA ведутся официальные переговоры, поскольку действующая избирательная процедура вызывает обоснованные опасения относительно её соответствия уставу FIA», — прокомментировала ситуацию Вилларс.

По её словам, независимые мнения юристов, которыми располагает команда, подтверждают: часть процедурных изменений, введённых недавно, не соответствует нормам устава федерации и должна быть пересмотрена. Она напомнила о необходимости соблюдения принципов добросовестности, прозрачности и демократии, изложенных в статье 1.3 учредительного документа FIA.

В настоящее время, по словам Вилларс, изучаются все возможные шаги, в том числе и судебные меры. Их цель — обеспечить, чтобы федерация полностью следовала этим принципам, как того требует её статус некоммерческой организации согласно законодательству Франции.

Лора Вилларс подчеркнула, что все претенденты несут коллективную ответственность за сохранение престижного имиджа FIA как примера прозрачности и демократичного управления — ключевых составляющих её мирового авторитета.