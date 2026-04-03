Главная Новости Продажи В марте KAMAZ занял первое место по продажам среднетоннажных грузовиков
В марте 2026 года в России продажи среднетоннажных грузовиков снизились на 10,2%, KAMAZ стал лидером рынка, обогнав GAZ по итогам месяца.
03.04.2026, 14:11·2 мин
Фото: Autostat.ru

В марте текущего года на российском рынке было продано 970 новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV)*. Это на 10,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные были озвучены экспертами агентства «АВТОСТАТ» во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», ссылаясь на информацию АО «ППК»**.

Отметим, что в марте в сегменте MCV произошли заметные изменения: впервые за продолжительный период сменился лидер по продажам. На вершине рейтинга оказался KAMAZ, реализовавший 381 автомобиль. Ранее занимавший первое место GAZ уступил позиции и занял вторую строчку с результатом 279 единиц. Остальные бренды существенно отстают: в пятерку лидеров вошли JAC (77 автомобилей), Dongfeng (76 автомобилей) и Ural (38 автомобилей).

Несмотря на смену лидера среди марок, самой востребованной моделью в сегменте MCV по итогам марта остается GAZ Gazon NEXT. Эта модель сохранила лидирующие позиции с рыночной долей 18,5%.

В целом, в первом квартале 2026 года на российском рынке было реализовано 2,5 тысячи среднетоннажных грузовых автомобилей, что на 23,8% меньше по сравнению с результатами января – марта прошлого года.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

