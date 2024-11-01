Главная Новости Новые модели КамАЗ работает над обновленной моделью грузовика
Новости

КамАЗ работает над обновленной моделью грузовика

Несмотря на достаточно высокую заработную плату в 150-200 тысяч рублей в месяц, компания грузоперевозчиков столкнулась с проблемой нехватки водителей.
А
Антон Звонкий
01.11.2024, 18:12·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Несмотря на достаточно высокую заработную плату в 150-200 тысяч рублей в месяц, компания грузоперевозчиков столкнулась с проблемой нехватки водителей.

По данным источника, завод «КамАЗ» готовится к производству грузовиков, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями.

Согласно новым планам, эти автомобили будут предназначены для водителей-инвалидов II группы, имевших опыт работы водителями грузовиков или желающих начать карьеру в сфере грузоперевозок.

«В данный момент наш завод планирует возобновить производство модели "КАМАЗ-54901", а также "КАМАЗ-6595", "КАМАЗ-65952" и "КАМАЗ-65951"», - прокомментировал планы директор завода «КамАЗ» Антон Сарайкин.

В прошлом уже сообщалось, что сотрудники «КамАЗа» причастны к коррупционному скандалу на сумму сотен миллионов рублей.

Источник

Новые модели (282)Новости (69)Новые версии (77)Грузовик (21)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация