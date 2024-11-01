КамАЗ работает над обновленной моделью грузовика

Несмотря на достаточно высокую заработную плату в 150-200 тысяч рублей в месяц, компания грузоперевозчиков столкнулась с проблемой нехватки водителей.

По данным источника, завод «КамАЗ» готовится к производству грузовиков, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями.

Согласно новым планам, эти автомобили будут предназначены для водителей-инвалидов II группы, имевших опыт работы водителями грузовиков или желающих начать карьеру в сфере грузоперевозок.

«В данный момент наш завод планирует возобновить производство модели "КАМАЗ-54901", а также "КАМАЗ-6595", "КАМАЗ-65952" и "КАМАЗ-65951"», - прокомментировал планы директор завода «КамАЗ» Антон Сарайкин.

В прошлом уже сообщалось, что сотрудники «КамАЗа» причастны к коррупционному скандалу на сумму сотен миллионов рублей.