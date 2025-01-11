Проблемы, которые возникли у Haval F7 через три месяца эксплуатации

Редакция автомобильного издания сообщила о своем опыте владения китайским кроссовером Haval F7 стоимостью 3,5 миллиона рублей после трех месяцев использования.

Первые проблемы возникли на отметке в 10 000 километров из-за выпавшего строительного мусора, который повредил нижнюю часть кузова автомобиля и оторвал правый кусок хромированной накладки, попавший под колеса других машин. Замена оказалась несложной, так как молдинг составной.

Эксперты отметили, что управление всеми функциями автомобиля через мультимедийную систему вызывает сомнения. Например, даже для активации ручника водителю нужно взаимодействовать с экраном. Климат-контроль справился с первыми морозами без проблем, а в автомобиле установлен полный набор обогрева. Даже выдвижные ручки продолжают функционировать при низких температурах. Однако к минусам отнесли быстрое загрязнение бокового окна водительской двери в районе зеркала.

По данным экспертов, средний расход топлива составил около 10 литров. Первое плановое техническое обслуживание требуется на отметке в 10 тысяч километров, затем интервал увеличится до 15 тысяч километров.

Общие затраты на автомобиль за первые 10 000 км эксплуатации равняются 48 774 рублям. Таким образом, стоимость одного пройденного километра составляет 8,87 рубля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что Haval планирует начать выпуск гибридных автомобилей на своем заводе в Тульской области.