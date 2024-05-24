Какие расходники у автомобиля часто пропускают водители менять

Во время любого технического обслуживания необходимо уделить внимание замене различных фильтров: масляного, воздушного, салонного и, при необходимости, топливного фильтра. Эксперты рекомендуют проводить замену фильтров каждые 30-40 тысяч километров.

Очень важно не забывать также о замене масла в трансмиссии. Даже для автомобилей с механической коробкой передач этот процесс является обязательным, хотя интервал замены здесь будет немного выше. Необходимо также следить за уровнем технических жидкостей. Специалисты отмечают, что это должно стать частью регулярного технического обслуживания, а не просто реакцией на возникшие проблемы.

Отдельного внимания заслуживает оперативное устранение сколов и первых признаков коррозии. Рекомендуется проводить антикоррозионную защиту хотя бы раз в два-три года.

Замена задних тормозных колодок рекомендуется производить на отметке 80-100 тысяч километров пробега, при этом уже на 40 000 километров желательно проверять их состояние во время каждого технического обслуживания.

Фото: Carsweek.ru

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