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Как выбрать машину, чтобы реже ходить на автомойку

Серый и серебристый цвета автомобиля помогают скрыть загрязнения и сохранить опрятный вид, снижая частоту посещения автомойки. Какой выбрать? Рекомендации в стиле новости СМИ.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.01.2025, 19:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Определенные цвета скрывают загрязнения, в то время как другие, наоборот, делают их заметнее. Давайте разбираться, какой цвет поможет сэкономить на автомойке.

Бытует мнение, что самый немаркий цвет кузова - это черный. Считается, что на нем любые загрязнения незаметны. Однако, стоит присмотреться самому, и становится очевидно, что ситуация совершенно иная. Пока грязь мокрая, она действительно может быть малозаметна. Но в целом, на черном ЛКП светлая пыль и засохшая грязь гораздо больше бросается в глаза, чем на каких-либо других цветах. Хотите сэкономить на мойке, тогда черный - не ваш цвет.

Эффективнее всего скрывает загрязнения серебристый цвет. На нем пятна и пыль менее заметны, чем на других покрытиях. Автомобиль с серебристым кузовом выглядит опрятным дольше, даже если долгое время не был на автомойке. Следы от воды, пыль, засохшие кусочки грязи попросту не бросаются в глаза на фоне светлых и серебристых оттенков. Они как бы растворяются в общем колорите кузова.

Достойным конкурентом серебристых оттенков является серый цвет. Это еще один удачный вариант для тех, кто хочет как можно реже посещать мойку. Даже после длительной поездки машина в сером кузове кажется куда более чистой, чем в любом другом.

Чем меньше времени вы потратите на автомойку, тем больше у вас останется для важных и интересных дел. Поэтому для занятых людей оптимальным цветом кузова является серый и серебристый. Подобные цвета скрывают загрязнения, делая их не слишком заметными, они помогают спокойно откладывать мытье машины “до лучших времен”.

Уточнения: Автомойка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги.

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