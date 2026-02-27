АвтоВАЗ открыл новое производство, чтобы повысить качество автомобилей Lada, «как у Toyota, Volkswagen и BMW»

Компания «АвтоВАЗ» запустила в работу современную автоматизированную линию по сборке и балансировке колес, которая уже обеспечивает серийные модели LADA Vesta и LADA Iskra всеми необходимыми комплектующими. В планах завода — подключить к новому оборудованию и готовящийся к выпуску кроссовер класса B+ LADA Azimut.

Как подчеркнули в пресс-службе «АвтоВАЗа», введение этой линии способствует повышению производственных темпов и качества сборки, а также станет важной составляющей для будущего запуска LADA Azimut.

Новейшее оборудование предназначено для работы с широким ассортиментом колесных типоразмеров. Помимо стандартных 15-17-дюймовых колес, характерных для текущей линейки моделей, линия полностью готова к установке 18-дюймовых колес. Такой размер дисков будет впервые применяться на продуктах LADA.



Фото: Автоновости Дня

В компании сообщили, что опытная партия 18-дюймовых колес уже прошла успешную сборку и используется для изготовления прототипов, а также проведения тестовых испытаний. Оборудование обладает потенциалом работы даже с компонентами диаметром до 22 дюймов.

Главное технологическое преимущество линии — полная автоматизация всех этапов производства и многоуровневый контроль. Система машинного зрения самостоятельно определяет размерности колеса и мгновенно останавливает процесс при несовпадении шины и диска. Процесс нанесения смазки и монтаж шин также выполняются автоматически, снижая риск повреждений деталей до минимума. Накачка колес осуществляется с помощью автоматического телескопического колокола по так называемому методу «взрыва».



Фото: Автоновости Дня

Особое внимание уделяется процессу балансировки: система анализирует каждое колесо дважды — до и после установки специальных грузов. При выявлении ошибок колесо автоматически исключается из основного потока без вмешательства оператора.

Использование в производстве роботов пятого поколения и внедрение автоматической переналадки позволили заметно ускорить сборочный процесс. Теперь каждое колесо изготавливается каждые 12 секунд, что, по данным «АвтоВАЗа», на 50% быстрее прежних показателей.

Следует отметить, что подобные полностью автоматизированные линии используются на заводах крупнейших мировых производителей, включая предприятия Toyota в Японии, США и Европе, а также ключевые площадки Volkswagen — от Германии до Мексики, и заводы BMW.

Напомним, что в феврале стало известно о еще одной технологической инициативе «АвтоВАЗа» — масштабной модернизации цехов сварки в преддверии запуска серийного производства LADA Azimut. Ключевым новшеством станет внедрение лазерной сварки, что позволит существенно повысить качество изготавливаемых кузовов.

Автор: Иван Бахарев