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В России создан автопилот для LADA Vesta и других автомобилей: "Как тебе такое, Илон Маск?"

В России создали передовую технологию - автопилот для популярной LADA Vesta и других машин. Разработкой системы занимался исследовательский институт ФГУП «НАМИ», продукт получил название NAMI Self-Driving System.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
26.05.2024, 09:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В России создали передовую технологию - автопилот для популярной LADA Vesta и других машин. Разработкой системы занимался исследовательский институт ФГУП «НАМИ», продукт получил название NAMI Self-Driving System.

«NAMI Self-Driving System - уникальное решение, способное управлять практически любым автомобилем, будь то легковой или грузовой, а также роботизированные устройства. Систему можно также глубоко интегрировать на стадии разработки транспортного средства. Протестировали автопилот на российских и зарубежных машинах, включая Lada Vesta», - говорится в официальном заявлении ФГУП «НАМИ».

На одном из опубликованных изображений видно, как модуль автопилота с множеством камер, сканеров и датчиков установлен на крыше LADA Vesta. Этот автомобиль с беспилотной технологией был протестирован как на специальной площадке, так и на общественных дорогах. Специалисты утверждают, что система основана на искусственном интеллекте, использует точные карты и различные методы навигации.

Ранее ученые высказали мнение, что с увеличением количества беспилотных транспортных средств на дорогах может потребоваться установка дополнительных светофоров со специальными сигналами. Как именно это будет реализовано, поясняли в программе «Автоновости дня».

Источник

Lada (236)

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