Влияние онлайн-рынка на автозапчасти в России: взгляд специалиста

В сферах электроники, дома и интерьера, а также одежды и обуви наблюдается активный рост онлайн-продаж. Отрасль автозапчастей пока отстает от электронной торговли, составляя всего лишь 18%, но это обусловлено не столько спросом, сколько сложностью процесса, заявил руководитель направления "Запчасти и автосервисы" Алексей Головин.

Автовладельцы сталкиваются с несколькими барьерами при онлайн-покупках запчастей. Недоверие к продавцам и неопределенность в вопросах возврата и обмена деталей онлайн называются основными причинами автора. Также водители жалуются на отсутствие возможности ознакомиться с товаром лично и риск покупки подделок. Тем не менее, согласно Головину, 73% покупателей активно используют интернет для просмотра и сравнения товаров перед приобретением.

Объем продаж автозапчастей онлайн увеличился на 88% за последние три года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост интереса к данному виду покупок. По данным "Авито Авто", к 2028 году до 38% всех продаж запчастей в России будут приходиться на онлайн.

Ситуация с продажами запчастей для легковых и коммерческих автомобилей через интернет кардинально различается: 89% продавцов уже используют онлайн-продажи. Согласно ОРО ("МИЦ"), 38% трейдеров имеют собственные сайты, 29% размещают информацию на маркетплейсах, а 26% - в социальных сетях. 11% продавцов, не использующих e-com, планируют начать продажи онлайн в ближайшие полгода.

На рынке запчастей действуют самые разнообразные игроки: лидирующую позицию занимают онлайн-магазины (23%). После них идут частные продавцы и оптовики (20%), производители (17%), дистрибьюторы (11%), оффлайн-продавцы и разборки (по 9%), мелкие онлайн-продавцы (8%). Реселлеры б/у и автослесари занимают наименьшие доли.

По словам Алексея Головина, онлайн-торговля должна стать не только массовой, но и предсказуемой. На сегодня лишь 28% продавцов считают e-com привычным форматом для себя, хотя такая же доля трейдеров утверждает, что онлайн продажи приносят большую прибыль. Еще 31% продавцов отмечают, что e-com связан с повышением доверия со стороны клиентов.

Некоторые продавцы (11%) высказывают беспокойство по поводу рисков повреждения товара при доставке, а 13% жалуются на отношение "холодных" покупателей. 13% тех, кто продает детали онлайн, не имеют собственных специалистов по интернет-продажам. Самые большие неудобства (30%) приходят от желания покупателей увидеть товар лично перед покупкой.

Онлайн-магазины более успешно работают в сегменте высоких выручек и объемов продаж. В них чаще встречаются наценки от 30% и выше (34%). Каждый третий онлайн-магазин зарабатывает ежемесячно более 15 миллионов рублей. По мнению Головина, эти показатели значительно превышают результаты оффлайн-магазинов, работающих в интернете.