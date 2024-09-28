Порше Кайен: история превращения в короля дрифта

С уникальным автомобилем нас познакомил Ларри Чен, который увидел его на мероприятии Gridlife в парке Лайм-Рок. Двигатель Porsche V-8 от TSH Auto из Торонто был заменен на 6,0-литровый LS2 Chevy с нагнетателем, выдающим 530 лошадиных сил на задние колеса после удаления системы полного привода.

Крутящий момент передается через трансмиссию BMW от E92 335i, а задний дифференциал Cayenne остался на месте, что является весьма похвальным фактом.

Подрамник Cayenne был опущен на девять дюймов, что делает его практически прижатым к земле.

Специально изготовленные передние кулаки с уникальным углом поворота позволяют автомобилю осуществлять правильные дрифты. Также был установлен ручной тормоз, соединенный с суппортами Wilwood сзади. Тормоза передние остаются оригинальными от Cayenne, а диск тормозной системы находится за 22-дюймовыми колесами.

Внутри автомобиля находится полный интерьер, окруженный прочным каркасом безопасности, не повреждающим пластиковую отделку. Сиденья Bentley установлены спереди, а для задних пассажиров предусмотрены гоночные пятиточечные ремни.

Компания Porsche ранее представила инновационную шеститактную конструкцию двигателя, вызывающую интерес в автомобильной индустрии. Этот шеститактный двигатель станет настоящей революцией, предлагая альтернативу традиционному четырехтактному циклу, применяемому в большинстве двигателей внутреннего сгорания.