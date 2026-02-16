Эксперт о будущем электромобилей в России: «Прогнозы и вызовы EV-рынка до 2030 года»

Развитие электромобилей заметно набирает обороты в российском автопроме. Увеличение числа проданных электрокаров и активная поддержка отрасли со стороны государства становятся ключевыми факторами роста рынка. Своим мнением о перспективах отрасли поделилась с «Автоновостями дня» директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Как отмечает эксперт, ожидания на ближайшие года достаточно позитивные: продажи электромобилей в России могут ежегодно увеличиваться более чем на 30%. К 2030 году электрокары способны занять 10–12% от общего объема новых легковых автомобилей, приобретаемых в стране.

«Парк электрокаров, при сохранении господдержки сегмента и дальнейшем развитии зарядной инфраструктуры может вырасти к началу 2030-х годов до сотен тысяч авто. При этом глобальный рынок развивается еще быстрее: уже к 2030 году более 40-50% мировых продаж новых автомобилей будут приходиться на электромобили», — сообщила «Автоновостям дня» Анна Уткина.



Фото: Автоновости Дня

Однако быстрому распространению автомобилей с электрическим приводом мешают различные препятствия. Одной из основных трудностей для российских автомобилистов называют суровые зимние погодные условия. Низкие температуры негативно влияют на запас хода электромобилей.

«При морозах от -20 °C запас хода на одной зарядке может сокращаться вдвое из-за энергозатрат на обогрев салона, а также снижения эффективности самих аккумуляторов на холоде. Автопроизводители работают над увеличением их емкости и устойчивости к низким температурам, что постепенно нивелирует эту проблему», — отметила Анна Уткина.

Еще одним сдерживающим фактором остается сравнительно высокая начальная стоимость электрокаров. Вместе с тем, по словам эксперта, долгосрочная эксплуатация таких машин заметно выгоднее — прежде всего за счет сниженных расходов на электрическую зарядку по сравнению с традиционными затратами на топливо.

«Экономия на «топливе» у электрокаров довольно заметная — 100 км пробега на электромобиле при домашней ночной зарядке обходятся примерно в 35-70 рублей», — сообщила Анна Уткина.

Плюсом в пользу электромобилей становится и снижение стоимости сервисных работ — у таких машин отсутствуют двигатель внутреннего сгорания, выхлопная система и сложная коробка передач. Владельцам не приходится регулярно менять масло, свечи зажигания и фильтры, чем можно сэкономить значительные суммы.

«В совокупности это позволяет говорить о значительно более низкой стоимости владения электромобилем на горизонте нескольких лет даже при более высокой стартовой цене покупки», — считает Анна Уткина.



Фото: Автоновости Дня

Среди явных преимуществ электротранспорта выделяют экологичность и невысокие расходы при эксплуатации. С другой стороны, развитие рынка сдерживают сокращение дальности пробега в морозы, длительное время зарядки, а также не полностью развитая сеть зарядных станций вне крупных городов. Кроме того, страховые компании пока предъявляют более высокие ставки по страхованию электрических авто.

Особое внимание обращается на ситуацию с вторичным рынком: спрос на подержанные электромобили пока остается невысоким. Это связывают с опасениями по поводу состояния аккумуляторных батарей у машин с пробегом.

«Рост интереса к электрокарам обусловлен государственными программами, ужесточением экологических стандартов и динамичным улучшением самих технологий производителями электромобилей», — объяснила Анна Уткина.

Тем временем российский электрокар «Атом» прошел испытания в условиях экстремального холода в Сургуте при температуре до -42 градусов по Цельсию. Тестирования стали финальным этапом перед стартом массового производства этой модели. Планируется, что продажи новинки начнутся в апреле текущего года, причем уже сейчас открыт предзаказ с авансом в 500 тыс. рублей.

Автор: Иван Бахарев