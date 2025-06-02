Что ждет автомобилистов в июне 2025 года?

В июне 2025 года автомобилистов ожидают значительные изменения. И в первую очередь они затронут жителей и гостей Москвы.

Согласно информации Autonews.ru, с 1 июня цена проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) увеличилась с 5 до 7 рублей в часы пик. Департамент транспорта Москвы отметил, что данное изменение направлено на перераспределение трафика в разное время суток.

Также с 1 июня в Москве выросла стоимость эвакуации до штрафстоянки. Стоимость перемещения машин с двигателем до 80 л.с. увеличилась с 7 200 до 7 600 рублей. Автомобилям от 80 до 250 л.с. придется заплатить 11 400 рублей. Стоимость хранения эвакуированных машин также выросла. Первые сутки стоянки останутся бесплатными, но далее тарифы начнут действовать.

Для автомобилистов всех регионов с 1 июня контролирующие органы смогут штрафовать водителей за использование зимних шин в непредусмотренное время. Нарушители, у кого установлены шипованные шины летом, рискуют получить штраф в размере 500 рублей. Поменять зимние шины на всесезонные в теплое время года рекомендуют специалисты.

С начала июня 2025 года вступила в силу новая форма декларации по акцизам для продавцов авто и мото, а также производителей нефтепродуктов. Периодичность деклараций и их заполнение уточнены в новом приказе ФНС России.

Также с 1 июня изменены правила действия книжек системы международного обеспечения. Срок действия книжек увеличен с 2 до 3 лет, что позволит продлить их действие в случае завершения маршрута. Это изменение снизит административную нагрузку на перевозчиков.

При наступлении жары в некоторых регионах России вводятся ограничения на движение большегрузов при температуре выше +32 градусов Цельсия. Это сделано для защиты дорожного полотна. Нарушители могут быть оштрафованы до 600 тысяч рублей. Контроль за соблюдением ограничений осуществляют сотрудники Ространснадзора.